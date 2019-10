Daniel Dăianu avertizează: Dacă creştem pensiile cu 40%, o să avem mari necazuri. Deschidem uşa şi invităm răul în casă "(Daca creștem pensiile cu 40% din septembrie 2020 n.r.), invitam mari necazuri. Deschidem ușa și invitam raul in casa. Atunci sa vedeți atac speculativ pe leu. BNR ce sa faca, sa mareaca rata de politica monetara? Sa intre in stratosfera? Sa fim depunctați de agențiile de rating?", a spus Daianu.



Referindu-se la execuția bugetara publicata miercuri de Ministerul Finanțelor, el a precizat ca deficitul bugetar este cu 0,8 puncte procentuale din PIB mai mare decat era consemnat in execuția de anul trecut, pe datele la noua luni.



