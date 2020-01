Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fondatori ai Pro Romania, printre care Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu, precum și alți lideri ai formațiunii conduse de Victor Ponta, au demisionat din partid. Demisiile vin in contextul tensiunilor din Pro Romania, Constantin și Cimpeanu fiind printre cei care au susținut investirea Guvernului…

- "Ora 09.00 Intalnire cu Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu, parlamentari ai Pro Romania (Palatul Victoria)", se arata in programul premierului. Citeste si: Klaus Iohannis, prima declaratie: Abia cand vom trimite PSD in opozitie vom castiga razboiulDaniel Constantin si Sorin Cimpeanu…

- Victor Ponta a anunțat marți seara, intr-un comunicat de presa, ca prim-vicepreședinții Sorin Cimpeanu și Daniel Constantin, precum și vicepreședinții Mircea Banias și Emilia Meiroșu, au fost suspendați din partid printr-o decizie luata luni de Biroul Executiv al formațiunii pentru ca ”au acționat in…

- Situația acestuia, in cazul suspendarii, a fost explicata de Dan Constantin, la Realitatea tv, marți seara: ”Sorin Cimpeanu mai este și președintele Comisiei de Etica din Pro Romania. Eu o sa fac un apel maine, o sa vorbesc cu foștii colegi și chiar cu Victor Ponta, și o sa-o rog sa anuleze…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, ca deputatii care au votat pentru investirea Guvernului Orban sa fie revocati din functiile de coordonatori judeteni si sa li se retraga sprijinul politic pentru toate functiile pe care le detin in cadrul Parlamentului. Potrivit unui comunicat, vicepresedintii…

- Celor sapte parlamentari Pro Romania care au votat pentru investirea Cabinetului PNL li s-a retras sprijinul politic. "Biroul Executiv al PRO Romania a decis luni, 4 noiembrie a.c., ca toti deputatii care au actionat in afara deciziilor luate in interiorul partidului si au votat pentru investirea…

- Dupa ce 7 deputați Pro Romania au votat guvernul Ludovic Orban și liderul partidului, Victor Ponta, le-a cerut demisia, in Pro Romania se discuta despre o scindare iminenta. Surse din partid au declarat STIRIPESURSE.RO ca se incearca sa se evite un scandal monstru și ruptura sa se produca cat mai…

- "Eu si colegii care am ramas in PRO Romania, nu cei care au plecat astazi, am considerat ca acest guvern nu este suficient de crebil ca sa merite votul nostru. Asta-seara arata totul ca in decembrie 2009. Si atunci s-a pus tot asa, un guvern cu forta, iar apoi a venit o criza si totul a aratat foarte…