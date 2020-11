Fermierii si alte afaceri din domeniul agro-alimentar vor primi de la stat, prin adoptarea noului subprogram AGRO INVEST, 10% din valoarea finantarii, potrivit vicepresedintelui PNL Daniel Constantin. Guvernul a adoptat vineri de principiu, fiind in prima lectura, Ordonanta de modificare a Programului IMM INVEST, in sensul adoptarii noului subprogram AGRO INVEST, dedicat in mod special IMM-urilor din domeniul agriculturii si industriei alimentare. Conform unui comunicat remis AGERPRES, masura a fost propusa si dezvoltata de catre vicepresedintele PNL Daniel Constantin, impreuna cu ministrul Finantelor,…