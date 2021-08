Stiri pe aceeasi tema

- Declarație de presa Acum 3 ani de zile, Romania traia una dintre cele mai negre zile ale istoriei sale recente. Post-ul Daniel Blaga, mesaj la trei ani de la “10 august”: Abuzurile trebuie sa suporte consecințe apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Declarație de presa Acum 3 ani de zile, Romania traia una dintre cele mai negre zile ale istoriei sale recente. Post-ul Daniel Blaga, mesaj la trei ani de “10 august”: Abuzurile trebuie sa suporte consecințe apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un adolescent din Romania stabilit de mai mult timp in Spania a devenit spaima locuitorilor din Palma de Mallorca. Cu o tehnica bine pusa la punct, baiatul a facut mai multe victime in plina strada. Dupa ce le lasa inconștiente, adolescentul le fura tate bunurile pe care victimele le aveau asupra lor,…

- Intrerup azi jurnalul meu de fost profesor de… liceu, pentru ca trebuie „sa ma laud” puțin. Am avut ciudata rabdare Post-ul TABLETA DE LUNI – Ionuț CRISTACHE – Romania educata? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Starea de alerta s-a prelungit la 30 de zile, astfel ca noi masuri se anunța pentru inceputul fiecarei luni de vara. Florin Citu a anuntat ca e la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, unele care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu vom renunta deocambdata la purtarea…

- „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de inchidere a cluburilor și barurilor nu se schimba, tot la 2 noaptea ramane”, a spus Florin Cițu, precizand ca toate deciziile se vor regasi in hotararea CNSU.Cat privește o a treia doza necesara impotriva coronavirusului, prim-ministrul…

- Conform unui comunicat transmis, marti, de Primarie, Fagarasul a cerut includerea in acest program "pentru a analiza modul si costurile de operare, in vederea achizitionarii de autobuze electrice prin proiectele de mobilitate" aflate in derulare. "Pentru a evita confuziile, subliniez ca aceste teste…