- Situație spumoasa in centrul Craiovei, unde o farsa de zile mari a fost pusa la cale. Pana in prezent, faptașul nu a fost depistat. Pentru cateva ore bune, fantana arteziana, plina de spuma, a aratat ca un adevarat jacuzzi public. Farsa „spumoasa“ in centrul Craiovei O fantana arteziana din centrul…

- Imagini de senzație din emisiunea „Raman cu tine” de la Antena 1, ce va avea premiera marți de la ora 20:30! Prezentatorul emisiunii, Liviu Varciu, a avut parte de o surpriza uriașa atunci cand a descoperit ce vor femeile de la barbați, de fapt!

- Margherita de la Clejani a fost luata la rost de Dani Oțil in emisiunea lui, acolo unde tanara venise sa iși prezinte noul ei videoclip. Dani Oțil a profitat de ocazie și i-a atras atenșia Margheritei de la Clejani in ceea ce privește comportamentul ei din ultima perioada. Dani Oțil, mesaj crunt pentru…

- Marcel Pavel a ajuns miercuri seara la Institutul Matei Balș din Capitala dupa ce a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Aceasta era concurent la emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1, motiv pentru care toți colegii sai sau cei cu care a stat in contact și-au facut testul. Printre ei,…

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.

- Gabriela Firea continua disputa cu Ministerul Sanatații. Primarul general al Capitalei a facut comentarii critice vizavi de proiectul de testare initiat de Ministerul Sanatatii (MS).Firea a declarat ca nu intelege de ce au fost aduse critici initiativei Primariei Capitalei, realizata conform normelor…