Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu se confrunta cu probleme de sanatate, iar soția lui Dani Oțil a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. Vedeta sufera de hernie de disc și se confrunta cu dureri groaznice de spate.

- Gabriela Prisacariu a gasit in cutia de amintiri o fotografie cu Dani Oțil din copilarie. Soția prezentatorului TV a ramas șocata atunci cand a observat asemanarea izbitoare dintre el și micuțul Tiago. Gabriela Prisacariu le-a prezentat fanilor imaginea cu Dani Oțil de cand era mic.

- Gabriela Prisacariu a facut un gest extrem din iubire! Vedeta și-a tatuat numele fiului ei, Tiago, dar și inițiala soțului ei, Dani Oțil. Gabriela Prisacariu a publicat primele imagini pe rețelele de socializare cu noua schimbare.

- Gabriela și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și au impreuna un baiețel, pe Tiago. Atat prezentatorul de la Neatza, cat și partenera sa de viața sunt activi in mediul online, acolo unde au…

- Sa ai trup de model nu este deloc ușor, iar Gabriela Prisacariu știe cel mai bine. Soția lui Dani Oțil sa bucura de o silueta de invidiat, insa investește timp pentru a arata impecabil, iar noi iți dezvaluim secretul ei. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc care au reușit sa inspire și sa incante cu povestea lor de dragoste. Cei doi au un baiețel pe nume Tiago, care a devenit un cavaler in adevaratul sens al cuvantului.

- Gabriela Prisacariu se numara printre vedetele din Romania care nu se tem sa-și arate frumusețea naturala. Recent, soția lui Dani Oțil s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, alaturi de Tiago, fiul sau.

- Gabriela Prisacariu a incins atmosfera in vacanța din Grecia. Soția lui Dani Oțil se afla in luna de miere alaturi de prezentator, iar imaginile cu modelul in ipostaze incendiare nu au intarziat sa apara.