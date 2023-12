Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au o regula de la care nu se abat niciodata. Soția prezentatorului de la "Neatza cu Razvan și Dani", ne-a oferit declarații exclusive. Cum mențin cei doi flacara iubirii, dupa ce au devenit parinți. Blondina vorbește despre micile escapade.

- Gabriela Prisacariu face recuperare pentru hernia de disc cu care se confrunta. Soția lui Dani Oțil a vorbit despre problemele de sanatate pe care le are de o luna. Iata cat de grave sunt problemele partenerei de viața a prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani!

- Este zi de sarbatoare in familia lui Dani Oțil și asta pentru ca soția lui, Gabriela Prisacariu, iși sarbatorește ziua de naștere. Iata cum a fost surprinsa in aceasta zi partenera de viața a prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani! Vedeta a ramas uimita de gestul emoționant facut de Dani Oțil!

- Gabriela Prisacariu este foarte atenta cu fiul ei și se gandește la momentul cand acesta va crește și se va maturiza. Recent, pe rețelele de socializare, soția lui Dani Oțil a marturisit ce va face cand baiatul ei va aduce fete acasa. Iata ce a marturisit partenera de viața a prezentatorului de la Neatza…

- Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisacariu, au cautat mult timp o bona pentru fiul lor, Tiago. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a povestit ce detaliu șocant a aflat despre o doamna care venise sa aiba grija de baiețelul sau.Gabriela și Dani Oțil au impreuna un baiețel, pe Tiago, in varsta…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc, iar iubirea lor este cu atat mai puternica de cand s-a nascut fiu lor. Ei bine, baiatul ii calca pe urme prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani. Iata…

- In urma cu ceva timp, Ramona Olaru și Cuza au format un cuplu solid și toata lumea se aștepta ca cei doi sa faca pasul cel mare. In cele din urma, aceștia au pus punct relatiei. In cadrul matinalului de la Antena 1, din care fac parte, Cuza și-a luat colegii la roast, iar ceea ce a spus despre Ramona…