Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu aproximativ un an, iar de atunci viața lor s-a schimbat radical. Ei bine, printre numeroasele glume din program, prezentatorul TV nu ezita sa nu vorbeasca și despre acest aspect, inclusiv despre ceea ce inseamna rolul de tata. Iata ce mesaj…

- Dani Oțil nu s-a mai putut abține astazi, asta dupa ce a povestit ca oriunde merge aude de Michele Marrone, starul din filmul care a facut ravagii, 365 Days. Prezentatorul TV a venit cu o serie de replici dure, dar și ironii la adresa lui. Iata cum s-a amuzat pe seama sa in cadrul emisiunii Neatza cu…

- Dani Oțil face de fiecare data o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. De data aceasta, prezentatorul TV a atras atenția telespectatorilor de la Neatza cu Razvan și Dani printr-o dezvaluire neașteptata. Dani Oțil a marturisit care este dorința lui peste cațiva ani.

- Dani Oțil și frumoasa lui soție, Gabriela Prisacariu, au petrecut cateva zile departe de meleagurile romanești, tocmai in Duba. In ediția din aceasta dimineața, Dani Oțil a dezvaluit la Neatza cu Razvan și Dani detalii despre experiența traumatizanta din vacanța. Iata ce nu ar mai repeta prezentatorul…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV, insa la fel de amuzant și pus pe șotii era și in copilarie! Recent, in platoul Neatza cu Razvan și Dani, prezentatorul TV a dezvaluit ce obișnuia sa faca imediat dupa slujba de a doua zi de Paște. Mai mult decat atat, le-a povestit fanilor…

- Cu toții știm ca Dani Oțil este un tatic model și responsabil. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a postat o imagine de colecție alaturi de fiului lui, dar și un mesaj emoționant. Cat de grijuliu este Dani Oțil cu baiețeul lui, mai ales pentru ca nu pierde niciun moment in care poate petrece…

- Dupa o perioada in care a disparut de pe rețelele de socializare și din viața publica, Lidia Buble a revenit in forța cu o noua melodie. Artista și-a promovat piesa in aceasta dimineața la ”Neatza cu Razvan și Dani” și nu a reușit sa scape de intrebarile iscoditoare ale lui Dani Oțil. Prezentatorul…

- Dani Oțil face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", iar de aceasta data prezentatorul TV a marturisit ce dorința "ascunsa" are in relația cu soția lui, Gabriela Prisacariu.