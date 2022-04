Stiri pe aceeasi tema

- Blindat istoric, accident pe strazile din Ramnicu Valcea. Șoc: ce cantareț celebru din Romania iese din el. Un vehicul de tip militar, ce circula pe Splaiul Independentei din municipiul Ramnicu Valcea, a lovit o mașina parcat pe marginea șoselei. Un vehicul de armata, implicat intr-un accident pe strazile…

- Un autovehicul de tip militar a lovit mașinile care circula pe Splaiul Independentei din municipiul Ramnicu Valcea, a lovit doua autoturisme parcate pe marginea drumului. Șoferul va fi sanctionat cu amenda intre 580-725 de lei, a mai precizat IPJ Valcea.”Nu este vorba de un autovehicul de…

- Trei autoplatforme care fac parte dintr-un convoi american ce se deplasa catre Sibiu au intrat in coliziune fata-spate, pe raza localitatii Calinesti, judetul Valcea. Unul dintre conducatorii auto a suferit leziuni la un picior. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Trei autoplatforme care fac parte dintr un convoi american au fost implicate intr un accident rutier pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu. Traficul este restrictionat in zona. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu, la kilometrul…

- Un barbat a decedat si altul a fost ranit, marti dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs in statiunea turistica Bran, in fata Castelului, pe DN 73, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, au informat ISU si IPJ Brasov.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Suceava.Potrivit ISU Suceava, o autoutilitara a intrat intr un copac la iesire din Siret spre Vama.Din primele informatii au rezultat patru victime transportate la spital de catre echipajele sosite la fata locului. "Au intervenit pompierii…

- Doua persoane din Gurghiu au fost ranite duminica, dupa ce autoturismul in care se The post FOTO: Doua persoane din Gurghiu, ranite intr-un accident rutier la intrare in Reghin appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Doua persoane din Gurghiu, ranite intr-un accident rutier la…

- Azi dimineața, in jurul orei 9.00, a avut loc un accident rutier in orașul Mizil, DN 1B, fiind implicate in eveniment un autoturism și o autocamioneta incarcata cu butelii de gaz lichefiat. Camionul era incarcat cu aproximativ 200 de butelii. Dupa impact, persoanele din autoturism au ramas blocate…