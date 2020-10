Stiri pe aceeasi tema

- Cronos Med, unde cei 3 fotbaliști ai Astrei au apelat la perfuziile cu vitamine și au devenit suspecți ca s-au dopat, susține ca aceștia n-au informat personalul medical de vreo restricție existenta in regulamentul WADA, insa legea din Romania are prevederi clare pentru personalul medical Gazeta Sporturilor…

- Dani Coman (41 de ani), președinte la Astra, a dezvaluit care este situația la echipa, dupa ce Ljuban Crepulja (26 de ani) a fost depistat cu coronavirus. CONTEXT: Meciul dintre Astra Giurgiu și CS Universitatea Craiova, care ar fi trebuit sa aiba loc astazi, a fost amanat dupa apariția unui caz de…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a invins cu scorul de 4-0 (1-0) formatia Gaz Metan Media, vineri seara, intr-o partida disputata in deplasare in cadrul etapei a 8-a a play-off-ului Ligii I. Formatia antrenata de Bogdan Andone a condus la pauza cu scorul de 1-0 in urma golului inscris de Kehinde Fatai…