- Toni Kroos, 33 de ani, și-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in iunie 2024. E in capitala Spaniei din 2014, cand a venit de la Bayern. Kroos a luat in calcul sa renunțe la cariera de fotbalist, dar Florentino Perez l-a facut sa se razgandeasca. Toni Kroos continua la Real Madrid „Real Madrid…

- Plecat din Spania dupa deziluzia uriașa traita la Real Madrid, Eden Hazard, fotbalistul pe care „Los Blancos” au platit 115 milioane de euro in 2019, ar putea ajunge in Belgia, la nou-promovata RWD Molenbeek. Intr-un moment de rascruce al carierei, in care s-a adus in discuție inclusiv posibilitatea…

- Toni Kroos (33 de ani), mijlocașul lui Real Madrid și al patrulea capitan al echipei, a vorbit despre cel mai nou transfer al madrilenilor, Jude Bellingham (19). Germanul a declarat ca Bellingham e un jucator bun, dar și-a aratat scepticismul in legatura cu suma de transfer platita pentru el lui Dortmund,…

- Real Madrid a dat publicitatii sambata un comunicat in care anunta despartirea de internationalul spaniol Marco Asensio, caruia a tinut sa-i multumeasca pentru contributia sa la succesele inregistrate in ultimii ani de clubul de fotbal din Capitala Spaniei."Real Madrid doreste sa-si exprime recunostinta…

- Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a anunțat ce se va intampla cu postul sau dupa umilința cu Manchester City, scor 0-4, in returul semifinalelor Champions League. Carlo a declarat ca nu exista dubii. Va ramane in club și sezonul viitor, cand va incerca sa caștige Champions League. Contractul…

- Jude Bellingham (19 ani) este prima ținta a lui Real Madrid pentru sezonul viitor. Madrilenii merg la Dortmund pentru a-i prezenta internaționalului englez oferta. Sunt dispuși sa plateasca peste 100 de milioane de euro. „Mașina” de transferuri a Realului se pune in mișcare. Prima ținta a madrilenilor…

Clubul spaniol Real Madrid a prelungit cu un an contractul atacantului francez Karim Benzema, a anuntat miercuri cotidianul spaniol AS.