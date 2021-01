Stiri pe aceeasi tema

- O banca din Danemarca, tara cu cea mai lunga perioada in care dobanda de politica monetara a bancii centrale este negativa, a inceput sa ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobanda fixa zero, transmite Bloomberg.

- Turcia crește salariul minim cu 22%, o provocare in plus pentru reducerea inflatiei galopante. Sindicatele spun ca majorarea este insuficienta Salariul minim pe economie in Turcia va creste anul viitor cu aproape 22%, o masura care va complica eforturile destinate reducerii inflatiei, dar care nemultumeste…

- Banca Centrala din Danemarca a solicitat includerea din 2025 in sistemul de plati Target2 al BCE, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Target2 este un sistem de plati detinut si operat de Eurosistem (bancile centrale nationale din zona euro). Acesta reprezinta principala platforma europeana…

- Banca Centrala a Tuciei a majorat semnificativ dobanda de politica monetara. Lira se apreciaza cu peste 2% Lira turceasca s-a apreciat joi cu peste 2% dupa ce Banca Centrala a Turciei a majorat semnificativ dobanda de politica monetara, asa cum se asteptau analistii, transmite Reuters. Comitetul de…

Danemarca va omori toate cele circa 15 milioane de nurci americane (vizoni) crescute pe teritoriul sau, din cauza unei mutații a Covid-19 transmisa deja la 12 persoane și care amenința eficiența unui viitor vaccin pentru om, a anunțat miercuri premierul Mette Frederiksen, potrivit AFP.