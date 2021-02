Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul danez a anuntat miercuri ca incepand de saptamana viitoare se vor putea redeschide centrele comerciale in intreaga tara si va fi reluat invatamantul cu prezenta fizica in mod partial in scolile cu mai mica incidenta a coronavirusului, relateaza EFE potrovit Agerpres. Magazinele cu o suprafata…

- Tensiuni intre Germania și Comisia Europeana, dupa ce Berlinul a inchis granițele cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol. Guvernul german a luat aceast decizie din cauza numarului foarte marte de imbolnaviri cu COVID-19 din aceste zone. In plus, focarul din Austria este provocat de tulpina sud…

- Suedia a anunțat joi ca intenționeaza sa emita pașapoarte digitale pentru persoanele vaccinate anti-Covid, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Potrivit sursei citate, documentele ar putea incepe sa fie utilizate pana in vara acestui an. ”Au fost demarate o serie de proceduri internaționale in ceea…

- Guvernul italian a decis saptamana aceasta sa mentina restrictiile la nivel national pentru a incetini raspandirea noului tip de coronavirus, dar a convenit sa relaxeze restrictiile in zilele lucratoare, informeaza marti Reuters. Italienii au petrecut o buna parte a zilelor de Craciun si Anul nou acasa,…

- Școlile primare din Londra vor ramane inchise pentru urmatoarele doua saptamani din cauza situației epidemiologice care s-a agravat din cauza noii tulpini de coronavirus. Guvernul britanic a decis inchiderea scolilor primare din Londra, conform Reuters. Zilele trecute ministrul Educației britanic a…

- Guvernul marocan a anuntat luni o interdictie de circulatie pe timpul noptii la nivel national si noi masuri restrictive, cu incepere de miercuri si pentru o durata de trei saptamani, pentru a incerca sa opreasca raspandirea pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Autoritatile marocane…

- Guvernul nord-irlandez a decis joi seara sa introduca dupa Craciun, pentru sase saptamani, noi masuri de izolare in fata recrudescentei puternice a pandemiei de coronavirus in provincia britanica, noteaza AFP.

- Guvernul italian a decis sa introduca limitari stricte in ceea ce privește calatoriile de Craciun si Anul Nou, in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Cabinetul premierului Giuseppe Conte a convenit asupra masurilor. la o intalnire care a avut loc in aceasta dimineața.…