- Danemarca va trimite instructori militari in Marea Britanie pentru a ajuta la antrenarea soldaților ucraineni și se va oferi, de asemenea, sa instruiasca ofițeri ucraineni pe teritoriul sau, a anunțat miercuri Ministerul danez al Apararii, potrivit Reuters . Anunțul precede o conferința care va avea…

- Danemarca va trimite instructori militari in Marea Britanie pentru a antrena soldati ucraineni, dar are in vedere și sa pregateasca ofiteri ucraineni in Danemarca, a anuntat ministrul Apararii Morten Bodskov, intr-un interviu publicat de cotidianul Jyllands-Posten, transmite Reuters.

- Ministerul rus al apararii a afirmat marti ca a ucis un numar semnificativ de "mercenari straini" care lupta in Ucraina in ultimele trei saptamani, inclusiv 21 din Romania. De asemenea, sustine ca a ucis cel putin 180 de militari din brigada 30 mecanizata din Ucraina in ultimele 24 de ore si ca a doborat…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat ca un avion de razboi rus a lovit si ucis un numar nespecificat de soldati ucraineni pe Insula Serpilor din Marea Neagra, joi, dupa ce militarii ucraineni au aterizat pe insula pentru a arbora drapelul Ucrainei, relateaza Reuters. ”In jurul orei 5 dimineata, mai…

- Datele sugereaza ca mii de milionari incearca sa paraseasca Rusia, iar un exod continuu al comunitații sale de afaceri și al oligarhilor va exacerba probabil daunele pe termen lung ale razboiului asupra economiei sale, a declarat vineri ministerul britanic al Apararii, conform Reuters. "Solicitarile…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat joi ca, in cursul acestei saptamani, 1730 militari ucraineni, intre care 80 raniți, au parasit subteranele uzinei siderurgice Azovstal, ultimul punct de rezistența a forțelor ucrainene impotriva ofensivei ucigașe a trupelor ruse la Mariupol. Din aceeași sursa s-a…

- Ministerul rus al Apararii a publicat imagini de la spitalul din Novoazovsk, in regiunea Donețk, unde au fost duși soldații ucraineni raniți care au parasit combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Rusia susține ca circa 1.000 de soldați ucraineni care se aparau la Azovstal s-au predat in ultimele…

- In total 959 de militari ucraineni, baricadati in otelara Azovstal din Mariupol, s-au predat incepand de luni, anunta miercuri Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP. Soarta acestora ramane, insa, neclara: in timp ce ministrul ucrainean al Apararii declara ca aceștia vor face obiectul unui schimb…