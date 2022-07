Stiri pe aceeasi tema

- O nenorocire imensa s-a abatut asupra unei familii din Copengaha, dupa ce o copila de 14 ani a fost victima unui tragic accident de roller coaster, in care și-a pierdut viața. Evenimentul terifiant a avut loc joi, iar intre timp, oamenii legii au demarat deja o ancheta in acest caz. Din pacate, informațiile…

- O adolescenta de 14 ani a murit, iar un baiat de 13 ani a fost ranit intr-un accident de roller-coaster produs joi intr-un parc de distractii din Aarhus, in vestul Danemarcei, a anuntat politia, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presupusul autor al atacului armat de duminica, in centrul comercial Fields din Copenhaga, are antecedente psihiatrice, anunta luni politia, care precizeaza ca nimic nu arata, in acest stadu, "un act terorist", relateaza AFP. Seful Politiei din Copenhaga Søren Thomassen declara ca danezul in varsta…

- Politia daneza a anuntat luni ca patru persoane, intre care doi cetateni suedezi, se afla in stare critica, dar stabila, dupa ce au fost prinse intr-un schimb de focuri care a avut loc duminica intr-un centru comercial din Copenhaga, unde trei persoane au fost ucise, relateaza Reuters. Trei persoane…

- UPDATE Atacul armat care a avut loc duminica intr-un centru comercial din Copenhaga a provocat moartea a trei persoane si ranirea mai multora, potrivit Politiei care a arestat un suspect, un danez in varsta de 22 de ani, scrie AFP, citata de News.ro. „Sunt trei morti si mai multi raniti, intre care…

- Un atac armat a avut loc duminica dupa-masa in Danemarca, intr-un mall din capitala Copenhaga. Politia a anuntat ca exista morti si raniti, iar un suspect este in custodia autoritatilor.

- Cel puțin 11 oameni au murit electrocutați și alți 15 au fost raniți in timpul unui festival religios organizat de un templu din Tamil Nadu (sudul Indiei), informeaza BBC . Accidentul s-a produs cand carul festiv al templului a intrat in contact cu un cablu electric, a anunțat poliția. Doi copii se…