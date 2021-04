Danemarca 'împrumută' Germania cu 55.000 de doze de vaccin AstraZeneca Danemarca a anuntat marti ca va "imprumuta" 55.000 de doze de vaccin AstraZeneca landului german vecin Schleswig-Holstein, dupa ce l-a retras din programul sau de vaccinare impotriva coronavirusului din cauza temerilor legate de efectele secundare, noteaza AFP preluat de agerpres. "In urma unei cereri din partea ministrului-presedinte al landului Schleswig-Holstein, guvernul a decis sa puna la dispozitia regiunilor frontaliere 55.000 de doze de vaccin AstraZeneca", a declarat Ministerul danez de Externe intr-un comunicat.

"Dozele de vaccin vor fi returnate conform unui termen stabilit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

