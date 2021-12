Stiri pe aceeasi tema

- Inger Stojberg, fost ministru danez al imigratiei, cunoscuta pentru pozitia sa dura in acest domeniu, a fost condamnata luni la 60 de zile de inchisoare in legatura cu separarea unor cupluri de solicitanti de azil minori, informeaza Agerpres , care preia Reuters si AFP. Sentinta este definitiva. „Inger…

- Curtea de Apel Constanta a pronunțat luni, 20 septembrie, sentinta in procesul in care a fost implicata fosta sefa DSP Tulcea, Laurentia Militaru. In urma apelului, magistrații au hotarat achitarea in doua dintre capetele de acuzare si majorarea pedepsei, in cel de-al treilea cap de acuzare, așa ca…

- O fosta lidera a organizatiei separatiste basce ETA, Maria Soledad Iparraguirre Guenechea, alias "Anboto", a fost condamnata marti la 15 ani de inchisoare pentru a fi ordonat un atentat in 1997 impotriva regelui Spaniei de atunci, Juan Carlos I, relateaza France Presse. Aceasta sentinta, care…

- Ex-sefa CNA, L. Georgescu, este condamnata la 4 ani si 4 luni de inchisoare Laura Georgescu. Foto: captura video. Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, marti, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani închisoare cu executare în dosarul Giga TV, transmite Agerpres.…

- Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat definitiv, marti, de Curtea de Apel Bucuresti, la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul Giga TV. In acelasi dosar, fostul primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan a primit 4 ani si 6 luni inchisoare cu executare, fiindu-i majorata pedeapsa…

