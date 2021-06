Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa îsi consolideze relatia cu Groenlanda, în special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken în timpul unei vizite în aceste teritoriu danez din Arctica, adaugând ca Washingtonul nu are însa nicio…

- Rusia solicita dezvoltarea dialogului și evitarea abordarilor confruntaționale in activitatea Consiliului Arctic, a declarat ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, intr-un mesaj video cu ocazia implinirii a 25 de ani de la crearea Consiliului, relateaza agenția TASS.”Soluționarea problemelor…

- CHIȘINAU, 20 mai - Sputnik. Rusia a preluat președinția Consiliului Arctic pentru doi ani. Ceremonia a avut loc in cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai celor opt țari din Consiliul Arctic la din Reykjavik.Пресс-служба МИД РФZaharova: Discuția dintre Lavrov și Blinken a fost constructiva…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken va solicita un efort international impotriva schimbarilor climatice si o cooperare intarita in Arctica in timpul unei deplasari in Groenlanda saptamana viitoare, a anuntat vineri Departamentul de Stat, citat de AFP. Vizita este o noua etapa a unui…

- Arctica a devenit cel mai recent front al razboiului rece in creștere dintre Rusia și China pe de o parte și Statele Unite și aliații sai pe de alta parte. Mizele, uriașe, sunt economice și geostrategice. Fostul președinte Donald Trump a fost ridiculizat cand a sugerat cumpararea Groenlandei in 2019.…

- Rusia testeaza un nou tip de arma într-o zona a Arcticii cu scopul de a-si asigura securitatea coastei de nord si controlul asupra unei rute maritime cheie între Asia si Europa. Armata rusa a testat recent tipul de torpila numit Poseidon 2M39, cu propulsie nucleara, a carei dezvoltare decurge…

