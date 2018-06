Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila si omologul eston, Juri Ratas, vor inaugura, sambata si duminica, la Constanta, o ruta de transport aerian si Consulatul onorific al Republicii Estonia, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Conform sursei citate, cei doi premieri vor participa sambata…

- I se spune "Iadul Nordului". Zeci de kilometri de pavate, prafuite sau alunecoase, un efort incredibil si un final entuziasmant pe velodrom. Este "Regina" clasicelor si visul oricarui ciclist de top. Paris-Roubaix ofera an de an un spectacol nebun, unic in lumea sportului pe doua roti, cu un impact…

- Atmosfera de mare sarbatoare, muzica si gratare, de pe care nu au lipsit traditionalii mici, fel de fel de dulciuri, soare din belsug. S-a intamplat sambata, pe stadionul „Portul” din Constanta, gazda meciului de baseball dintre echipele Romaniei si SUA, lotul yankeilor fiind compus din militari cantonati…

- Peste o mie de sindicalisti feroviari au protestat in capitala Tren în Gara de Nord, București/Foto: Ionuț Iamandi. Peste o mie de sindicalisti feroviari au protestat astazi, în capitala. Feroviarii au protestat mai întâi în fata Ministerului Transporturilor, dupa care…

- Florin Tanasescu Vorbi deci procurorul, aratand cu degetul spre inculpat. Adica spre mine: – E un ratat. O racila. Faptuitorul are și antecedente. Și fac vorbire de recidiva mare: facultate a facut la stat, pe banii clasei muncitoare – deci nu pe oua, cum se face azi, iar in liceu, ce scrie in dosarul…