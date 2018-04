Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2018: "La sfarsitul saptamanii acesteia, romanii au o minivacanta si as vrea, domnilor ministri, ca sa pregatim acest lucru, astfel incat romanii sa isi poata petrece linistiti aceasta minivacanta", a declarat Dancia, la inceputul sedintei de Guvern.Totodata, premierul a precizat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a explicat cum va fi vremea in timpul minivacanței de patru zile, de 1 Mai. Meteorologii nu vin cu vești tocmai bune pentru cei care planuiesc sa petreaca in aer liber.

- "Am avut totul pregatit de la inceput. Acum are doi ani si patru luni Evelin, ma gandeam ca ar fi bine sa astept sa intre la gradinita ca sa putem sa ne ocupam noi de al doilea copilas. Are cat de cat un program. Nu este usor, te solicita foarte mult un copil si pentru cineva care are o cariera si…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de Guvern de joi ca ziua de 30 aprilie va fi declarata zi libera. „Data de 30 aprilie va fi zi libera pentru salariatii din sectorul public, avand in vedere ca marti 1 mai este zi nelucratoare. Prevederile nu se aplica in locurile de munca in…

- Programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri, a fost lansat la Guvern in prezenta prim-ministrului Viorica Dancila, fiind asteptati sa participe 3.000 de etnici romani din afara granitelor, elevi, tineri, studenti. In cadrul evenimentului, ministrul…