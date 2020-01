Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 vor fi declarate libere, dupa cum a anuntat premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei de guvern de vineri dimineata. "Doamna ministru Violeta Alexandru, este pregatit proiectul pentru declararea 27 decembrie si 3 ianuarie zile libere?", l-a…

- Viorica Dancila l-a numit pe Nelu Barbu, fost purtator de cuvant al Guvernului, drept consul la Shanghai chiar in ziua in care s-a votat motiunea de cenzura. Noul Guvern a respins insa aceasta numire.

- Scandalul creat in jurul spitalului privat pentru copiii bolnavi de cancer ar putea ajunge pe masa premierului, dupa ce Oana Gheorghiu, una din fondatoarele Asociației Daruiește Viața, a cerut intervenția Guvernului, potrivit Mediafax. Gabriela Firea, primarul Capitalei, a spus despre asociația care…

- Tone de varza isi asteapta musteriii in targul din comuna Lunguletu, cel mai mare bazin legumicol din tara. Daca anul trecut kilogramul de varza se vindea cu 20-30 de bani, acum, din cauza productiei mai mici, se vinde cu 70-80 de bani.

- In timp ce Ludovic Orban inca are discutii cu majoritatea partidelor parlamentare, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina Guvernul, avocatul Toni Neacșu susține pe Facebook ca premierul desemnat este pe cale sa-și rateze nominalizarea din motive de ignoranța juridica.„D-ul Ludovic…

- Dancila a declarat, la Botosani, ca procesul de monitorizare la care supuse Romania si Bulgaria trebuie fie desfiintat, fie extins la nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene (UE). 'In momentul in care esti membru al UE si stiti ca sunt un pro-european convins, ai si obligatii, ai si…

- Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea brasoveana Sacele, caruia, recent, printr-o Hotarare de Guvern, i-a fost alocata suma de 5 milioane de lei din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului, Viorica Dancila a subliniat ca s-au acordat bani 'indiferent de culoarea politica…

- Guvernul a acordat sume substantiale pentru toate spitalele, indiferent de culoarea politica a administratiei locale, a declarat vineri, la Sacele, premierul Viorica Dancila, care a subliniat ca "toate spitalele judetene au primit aparatura performanta". Aflata in vizita la Spitalul municipal din localitatea…