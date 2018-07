Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a explicat luni seara la Antena 3 ca la intalnirea sa de la Bruxelles cu presedintele si vicepresedintele Comisiei Europene, au adus in discutie modificarile la legile justitiei si ea le-a spus ca aceste nu incalca statul de drept si nu exista a incalcarii statului de drept,…

- Dupa ce au fost facute publice imaginile de la intrevederea cu premierul israelian Benjamin Netanyahu in care Viorica Dancila raspunde salutului acestuia: „He, he”, imagini care au devenit virale, premierul roman devenind ținta ironiilor intrenauților, Guvernul difuzeaza imagini de la intalnirile oficiale…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu oficialii europeni de la Bruxelles despre protocoalele de colaborare dintre institutiile din justitie cu serviciile secrete, precizand ca vicepresedintele CE Frans Timmermans a spus ca este un lucru grav, iar presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker,…

- „A fost ridicat acest subiect de catre domnul presedinte Timmermans, l-am asigurat ca Romania nu este afectata, ca modificarea s-a facut in urma dezbaterilor din Parlament, au fost discutii un an de zile, au fost luate pareri de la asociatii si de la cei abilitati de a veni cu propuneri si ca CCR va…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu oficialii europeni de la Bruxelles despre protocoalele de colaborare dintre institutiile din justitie cu serviciile secrete, precizand ca vicepresedintele CE Frans Timmermans a spus ca este un lucru grav, iar presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, la intalnirea de marți de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, ca nu a fost abordat subiectul revocarii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, informeaza Mediafax.Intrebata,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis nu i-a solicitat demisia la intalnirea de marti de la Palatul Cotroceni, seful Executivului raspunzand astfel la o intrebare pe care i-a adresat-o Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dupa o intalnire pe teme…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…