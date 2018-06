Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a salutat, joi, aprobarea in Camera Deputatilor a proiectului de lege privind combaterea violentei in familie si si-a exprimat speranta ca proiectul sa se bucure de "aceeasi atentie" si la promulgare. "Vreau sa salut aprobarea in Camera Deputatilor, for decizional, a proiectului…

- Guvernul a adoptat, joi, Strategia nationala privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati si prevenirea si combaterea violentei domestice pentru perioada 2018-2021, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern de astazi a fost adoptata…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un document strategic in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si combaterea violentei in familie, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Agerpres. "Astazi aprobam un document important in ceea ce priveste promovarea egalitatii de gen si…

- Un numar de 60 de organizatii nonguvernamentale solicita Camerei Deputatilor sa adopte proiectul de lege privind prevenirea si combaterea violentei in familie, initiat de Guvernul Romaniei, in acelasi ritm urgent in care acesta a fost dezbatut de catre Senat. "In acest caz, Senatul a actionat…

- Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care va permite, in cazul violentei in familie, dezincriminarea agresorului in cazul in care ajunge la impacare cu victima la prima plangere penala, dar nu si la urmatoarele. Desi Romania s-a angajat printr-o conventie internationala ca nu va tolera actele…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia Pastelui Catolic si a Floriilor, ea urandu-le tuturor romanilor sanatate, liniste si sa se bucure alaturi de familie si de toti cei dragi de spiritul sfant al acestei zile. "Astazi este o zi cu dubla semnificatie pentru crestinatate:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca pana in prezent nu exista oameni in pericol in cele 48 de localitati din 11 judete unde s-au inregistrat efecte ale inundatiilor, dar ramane in atentie situatia pe Dunare, unde s-a emis cod hidrologic de pericol privind riscul de inundatii, a declarat premierul…

- Grupa mijlocie și grupa mare de gradinița devin obligatorii. Camera Deputaților a adoptat miercuri, 28 martie, un proiect de lege care prevede ca invațamantul obligatoriu incepe la 4 ani, și nu la 6, cum se intampla in prezent. Propunerea mai prevede ca, pana in 2020, tot invațamantul preșcolar sa devina…