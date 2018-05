Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Romaniei la nivel european au fost intotdeauna si vor ramane in continuare indreptate catre sustinerea unei Uniuni Europene consolidate, afirma premierul Viorica Dancila, miercuri, in mesajul transmis de Ziua Europei. "Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect,…

- "Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate si de continuu angajament comun. Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar si de amintire a drumului lung parcurs de constructia europeana, de la viziunea unui proiect…

- Actiunile Romaniei la nivel european au fost intotdeauna si vor ramane in continuare indreptate catre sustinerea unei Uniuni Europene consolidate, afirma premierul Viorica Dancila, miercuri, in mesajul transmis de Ziua Europei. "Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui…

- Mesajul prim-ministrului Viorica Dancila de Ziua Europei Sarbatorim astazi Ziua Europei, o zi dedicata istoriei unui proiect, model de colaborare, un exemplu de solidaritate și de continuu angajament comun. Este un prilej de celebrare a progreselor realizate, dar și de amintire a drumului lung parcurs…

- Consider incorecta modalitatea in care anumite posturi de televiziune prezinta romanilor presupusele cauze ale creșterii prețurilor, menționand intre aceste cauze creșterile salariale din sectorul bugetar. Deși lucrez la Bruxelles in cea mai mare parte a timpului, urmaresc indeaproape situația…

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chișinau, in data de 27 februarie, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune și consolidarea relațiilor…

- ROLAB are ca obiectiv principal asigurarea infrastructurii din Romania in domeniile furnizarii de incercari de competenta și a serviciilor de evaluare externa a calitații, furnizarii de consultanța și instruiri in domeniul masurarilor, etalonarilor, incercarilor, testarilor, precum și armonizarea…