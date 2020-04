Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara.Bugetul SRI a fost majorat la rectificarea bugetara de miercuri cu 13,2 milioane lei, iar cel al STS cu 27,5 milioane lei, in contextul epidemiei de coronavirus, scrie Mediafax. Ministerul Muncii și Protecției Sociale primește in plus…

- Prin rectificarea bugetara primesc mai mulți bani Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații. "In niciun caz nu vom crește taxe in acest an", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, miercuri dupa-amiaza, inainte de ședința de guvern.

- „Pachetul are o valoare de aproape 3% din PIB-șomaj tehnic, garanții IMM, ajutor profesii liberale, indemnizații, concendii medicale, sanatate, ajutor pentru parinți, stimulente cadre medicale. Ceea ce inseamna ca și deficitul se va schimba. Economia va avea o contracție de minus 1,9 la suta din PIB,…

- "Prin rectificarea bugetara primesc mai mulți bani Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sanatații. (...) In niciun caz nu vom crește taxe in acest an", a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cițu.

- Sumele pentru Sanatate, Munca si Protectie Sociala vor fi mai mari de saptamana viitoare, cand va avea loc rectificarea bugetara, a anuntat joi seara premierul Ludovic Orban, citat de Agerpres. „Vom avea rectificarea bugetara, in cursul saptamanii viitoare, la care vom aloca bani pentru cheltuielile…

- Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de Rezerva al Guvernului 36,028 milioane lei catre Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale pentru procurarea echipamentelor de protecție cu scopul prevenirii și controlului infecției cu COVID-19.

- Guvernul a decis, in sedinta de aseara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei – din Fondul de Rezerva bugetara, aflat la dispozitia Executivului – pentru pregatirea unitatilor sanitare, in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu coronavirus, precum si pentru optimizarea…