Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat, miercuri, ca sporul pentru conditii vatamatoare si periculoase va fi acelasi pentru toti angajatii din sistemul public si va reprezenta 25% din salariul de baza minim brut pe tara. "O alta serie de prevederi au fost incluse in proiectul…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat miercuri ca Guvernul a aprobat cele trei proiecte de lege privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si modificarile OUG 114, trimitand deja Parlamentului solicitarea de convocare a celor doua Camere in fata carora isi va asuma raspunderea.

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a declarat vineri ca in cadrul sedintei de guvern a fost prezentat un memorandum privitor la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, dar nu s-a luat nicio decizie deocamdata in legatura cu acest subiect. "Au fost prezentate in sedinta de guvern…

- Aproximativ 90 de angajati pe functii de demnitate publica in cadrul Guvernului au fost eliberati din functii pana in prezent de catre premierul Ludovic Orban, a anuntat seful Cancelariei, Ionel Danca, explicand ca este vorba despre functii care "au fost, de fapt, niste

- Seful Cancelariei primului-ministru, Ionel Danca, a afirmat miercuri, 13 noiembrie, la breafingul sustinut dupa sedinta de Guvern ca fostul prefect de Vaslui, Eduard Popica, a demisionat din functie, ”probabil in urma rezultatelor proaste obtinute in judetul Vaslui pentru candidatul PSD”. In realitate,…

- Ionel Daca a anunțat, miercuri, ca Executivul a adoptat o hotarare de Guvern pentru eliberarea din funcție, la cerere, a prefectului din Vaslui. Șeful Cancelariei primului-ministru a afirmat ca cel mai probabil a cerut eliberarea din funcție in urma rezultatelor slabe la alegerile prezidențiale,…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a facut o informare, in sedinta de miercuri a Executivului, privind situatia legata de pesta porcina, constatandu-se ca exista "deficiente grave in indeplinirea planului national de actiune pentru…

- Dupa ce Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca a clasificat draftul raportului MCV conform unei cutume aplicate in fiecare an, jurnalista Sorina Matei prezinta documentele care contrazic pozitiile oficiale ale MAE si MJ. Niciodata drafturile raporturilor MCV nu au fost clasificate, iar actuala…