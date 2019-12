Guvernul a aprobat, in sedinta de marti seara, un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) in vederea construirii, intre altele, a doua penitenciare, unul judetul Prahova si altul in judetul Buzau, a anuntat, la Palatul Victoria, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "La capitolul Justitie a fost adoptat un proiect de lege pentru aprobarea unui imprumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei in ceea ce priveste modernizarea infrastructurii judiciare din Romania. In cadrul acestui imprumut, va fi finantata constructia…