Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase și Ioana s-au casatorit religios, dupa ce in urma cu doua saptamani au vrut sa divorțeze. Cei doi au facut primele declarații despre eveniment și despre planurile de viitor. „Ma simt foarte bine acum pentru ca a ieșit totul așa cum mi-am dorit eu. Petrecerea a avut loc in Mamaia, la un…

- Tatal tinerei incendiate in Mehedinți de catre Ion Turnagiu a facut ,sambata, primele declarații. Barbatul a negat faptul ca fata lui avea o relație cu agresorul. Mai mult acesta a spus la Digi 24 ca individul s-a razbunat tocmai pentru ca fata lui nu ii raspundea la mesaje.„Fata mea se plangea ca…

- Margherita de la Clejani a produs un accident in aceasta dimineața in Capitala și a fost testata pentru a se depista daca se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Analizele din urma au demonstrat ca blondina consumase anumite substanțe, insa ea neaga acest lucru.

- Dana Rogoz a nascut in urma cu doua zile, iar acum deja se pregatește sa se externe din spital și sa mearga la familia ei! Vedeta a facut primele declarații la Showbiz Report dupa ce a devenit din nou mamica.

- Soția lui Ștefan Stan este insarcinata in trei luni. Cei doi au facut anunțul in cadrul emisiunii Teo Show. Aceștia au vorbit despre momentul in care au aflat ca vor deveni parinți.„Fiind cu piciorul in gips, l-am rugat sa mearga la farmacie sa cumpere un test de sarcina. Apoi a mers pana afara sa plimbe…

- Ieri, o noua veste zguduia showbiz-ul romanesc! Horia Moculescu a ajuns de urgența la spital, suspect de coronavirus. Compozitorul a oferit primele declarații dupa ce a fost testat. Este sau nu infectat cu virusul ucigaș?

- Credința cere sacrificii, dupa aceste cuvinte pare ca s-a ghidat Pepe in momentul in care a hotarat sa mearga la biserica pentru a lua lumina de Inviere. Deși cunoștea foarte bine regulile impuse de autoritați, Pepe a plecat la drum cu sufletul deschis.