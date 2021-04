Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care a stat alaturi de familie, Dana Rogoz și fiica ei au parasit din nou Romania, pentru a merge in Slovacia, acolo unde actrița filmeaza pentru un lung metraj. Nici de aceasta data, soțul și baiețelul nu le-au insoțit pe fete. „Gata, ne suim in avion! Doamne, ce a mai plans Vlad…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține ca Planul Național de Redresare și Reziliența(PNRR) va fi lucrat pâna va fi suficient de bun pentru a fi acceptat de Comisia Europeana și implementat de România. El a precizat ca o prima forma a planului a fost discutata la Bruxelles unde s-au facut…

- Mugur Mihaescu se afla printre nefericiții patroni de restaurante care au avut mult de tras odata cu pandemia și cu restricțiile din Romania. Din aceasta cauza, actorul s-a aratat un mare susținator al protestelor anti-restricții din București. Mugur Mihaescu, mesaj furios la adresa romanilor El s-a…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, susține ca persoanele din București care au instigat la violența in seara de 29 spre 30 martie trebuie sa plateasca. Stoica face referire la grupurile de protestatari care au ajuns sa se lupte cu jandarmii dupa lasarea serii. Citește și: Analiza │ Romania…

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Emisiunea “Romania, te iubesc” a fost reluata in aceasta saptamana. Prima emisiune din acest sezon a avut in prim plan clanurile mafiote din Bucuresti, materialul jurnalistic fiind realizat de Cosmin Savu. Duminica viitoare, Rares Nastase va aduce in atentia telespectatorilor problemele de protectie…

- Simona Țaranu, una dintre cele mai frumoase prezentatoare de știri din Romania, a profitat de timpul liber și s-a relaxat intr-o vacanța spectaculoasa. Vedeta TV a ales sa petreaca in februarie cateva zile intr-o vacanța exotica și sa fuga de frigul din București. Astfel, Simona a mers in Maldive, unde…

- Nationala de handbal masculin are programata reunirea, in 4 martie, la Bucuresti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc in 10 si 14 martie. Romania ocupa locul 2 in grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, dupa liderul Suedia, cu 4. Muntenegru are tot 2 puncte,…