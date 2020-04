Dana Rogoz este îngrijorată. Actrița trebuie să nască peste câteva zile: „Ce ciudat a devenit dintr-odată totul” Dana Rogoz trece prin momente destul de delicate. Indragita actrița se pregatește sa nasca peste cateva zile, chiar in perioada critica in care se anunța varful epidemiei de coronavirus in Romania și este extrem de ingrijorata pentru sanatatea sa și a bebelușului. Dana Rogoz va deveni mamica pentru a doua oara , insa bucuria nașterii este, fara voia nimanui, umbrita de epidemia de coronavirus. Indragita actrița așteapta venirea pe lume a unei fetițe și a decis ca nașterea sa fie prin cezariana: „Daca m-as infecta pana la nasterea ta, cum oare as putea eu rezista stand in alta camera decat cu tine?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

