Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz s-a intors recent dintr-o vacanța petrecuta in Grecia, alaturi de soțul ei, regizorul Radu Dragorir, și cei doi copii ai lor, Vlad și Lia. Dupa ce a postat o fotografie de familie, actrița s-a trezit cu cateva comentarii acide.

- Florin Condurațeanu, sau „Țuțu” cum ii spuneau apropiații, s-a stins din viața ieri, la 71 de ani. Decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Marele jurnalist s-a stins in brațele fiului sau, Razvan Condurațeanu. Breasla jurnaliștilor din Romania este in doliu in aceste zile. Florin…

- Adela Popescu se afla in ultimele saptamani inainte de naștere, iar azi a fost la prima monitorizare fetala. Vedeta se pregatește pentru venirea pe lume a celui de-al treilea baiețel și a impartașit cu internauții stadiul in care se afla. Imediat dupa postarea fostei prezentatoare, prietenele ei au…

- Oana Zavoranu se bucura de mult succes. Vedeta are parte de o gramada de fani in mediul virtual ce ii adora fiecare apariție și abia așteapta sa afle detalii inedite despre cunoscuta bruneta, așa ca aceasta a vrut sa lamureasca pe toata lumea și sa povesteasca ce oferta de munca spectaculoasa a avut.…

- Manifestarile care au avut loc în acest weekend, mai precis pelerinajul de la Șumuleu Ciuc și primele meciuri din acest an cu spectatori, au lasat organizatorii de evenimente din România fara cuvinte. „Cu toții am primit o lecție dura…

- Incident bizar in Columbia. Un cuplu susține ca a primit un șobolan mort dupa ce fetița lor a decedat in timpul nașterii, scrie Daily Mail, citat de alephnews.ro.Totul s-a intamplat la spitalul Tomas Uribe din Tulua.

- Oana Roman traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta a plecat in vacanța cu Vica Blochina, prietena ei cu care a reluat recent legatura. Cele doua și-au luat copiii și au plecat in Egipt, intr-o vacanța ca pe vremuri. Ce cadou a primit Oana Roman de ziua ei Fiica fostului premier…

- Este zi mare astazi pentru Oana Roman, care a implinit 45 de ani. Vedeta de la Antena Stars și-a aniversat ziua de naștere in Egipt, acolo unde se ala in vacanța. In plus, prietena ei, Vica Blochina, și-a dorit ca Oana Roman sa se bucure din plin de aceasta zi, astfel ca i-a facut un cadou special.