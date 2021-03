Stiri pe aceeasi tema

- Fosta prezentatoare TV Dana Razboiu a vorbit despre relația abuziva in care s-a aflat mai mulți ani și despre ce inseamna frica de a te considera o victima a violenței domestice. Dana Razboi a marturisit, in cadrul emisiunii Deșteptarea Romaniei de la Europa FM, ca este foarte greu sa pleci dintr-o…

- In contextul unei lumi care iși cauta inca sensul in ceea ce privește egalitatea, un barbat poate avea mai multe șanse de a primi un job, considera Andreea Esca. Un patron se va gandi de doua ori inainte sa angajeze o femeie, de teama ca aceasta sa nu plece in concediu de naștere, a spus Andreea Esca…

- Fara condiții de vaccinare pentru calatori! Organizația Mondiala a Sanatații a atras astazi atenția ca vaccinul anti COVID nu poate fi o condiție pentru a calatori, fiindca nu se știe inca daca persoanele vaccinate mai raspandesc sau nu boala, cat dureaza perioada de

- Conferința naționala online „Violența psihologica – bullying-ul", inițiata de Inspectoratul Școlar Județean Suceava – educație permanenta, in parteneriat cu Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbraveni, va avea loc vineri, 26 februarie, la ora 15.00, pe ...

- World Vision Romania lanseaza campania "Da cu love, nu cu hate" si invata peste 16.300 de copii de la sate cum sa gestioneze fenomenele de bullying si cyberbullying Bucuresti, 22.02.2021. Un studiu recent al Fundatiei World Vision Romania arata ca 71% dintre elevi au fost martori sau victime ale violentei…

- Prestigiosul cotidian american Washington Post a anuntat luni o crestere fara precedent a redactiei sale, prin infiintarea de filiale in Europa si Asia, ceea ce va creste in final efectivele sale la peste 1.000 de jurnalisti, informeaza marti AFP, relateaza Agerpres. Cu aceasta extindere internationala,…