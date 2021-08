Dana Războiu la 45 de ani. Trece proba costumului de baie? “Fara sport de aproape 2 ani. Plus 10 kilograme. Dar ma simt atat de bine in pielea mea”, a fost mesajul din fotografia publicata pe Instagram in care Dana Razboiu apare in costum de baie,. Dana Razboiu: “M-am specializat in fittness și stil de viața sanatos”. Ea a povestit pe blogul personal despre stilul ei de viața, din care a exclus tot ce e nociv. “Cum am antecedente tragice in familie, tata a murit de infarct la 58, la fel parinții lui, amandoi, eu nu am alta soluție decat sa fac sport și sa mananc sanatos. Vreau sa traiesc mult pentru ca atunci cand mor, copiii mei sa fie batrani si sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

