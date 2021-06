Timpul nu iarta pe nimeni, nici pe Dana Nalbaru, care pare sa se afle intr-o perioada mai dificila din viața ei sau cel puțin una in care nu-i mai pasa sa pastreze aparențele. Cea care umplea cluburile atunci cand canta in trupa Hi-Q pare ca a diparut de mult, iar acum vedem o varianta in care este schimbata radical.