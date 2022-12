Dana Budeanu: Pentru mine omul anului este Putin Celebrul designer, devenit in timp și analist politic, Dana Budeanu afirma cu tarie ca Putin este pentru ea omul anului. „Pentru mine omul anului este Putin. Nu in sensul ca il susțin in ceea ce se intampla in Ucraina. Nu in sensul asta. Pentru ca lumea se va schimba. Este omul anului pentru ceea ce se va intampla pe glob. Pentru noi nu va fi rau si pentru foarte multe țari nu va fi rau. Nu conteaza ca va fi rau pentru el. Pe noi nu ne intereseaza asta. De ce crezi ca nu s-a terminat conflictul care trebuia sa se termine in toamna? Este o intrebare cu legatura la faptul ca noi n-am intrat in Schengen.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

