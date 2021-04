Stiri pe aceeasi tema

- Dana Budeanu a izbucnit in lacrimi, joi seara, la Romania TV, dupa ce a vazut imagini cu morții de COVID-19 care nu puteau fi vazuți de familie. ”Ii luam pe toți, ii taiam pe toți. Ce, ba, sa nu pun eu mana pe mama mea? Familiile celor morți, de ce nu i-ați calcat in picioare? Cine sunt cei…

- Lolrelai a izbucnit in lacrimi astazi, la Acces Direct. Concurenta de la iUmor este in continuare devastata de durere, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Tanara susține ca cea care i-a dat naștere fusese foarte afectata de trauma prin care fiica ei ar fi trecut din cauza medicului stomatolog, iar…

- In episodul de astazi a emisiunii ”Verdict Politic”, Dana Budeanu abordeaza o tema de discuții ce s-a ivit in media in ultimul timp, amenințarea reclamata de Maia Morgenstern. Budeanu o avertizeaza pe actrița sa se retraga din jocul politic in care a fost implicata. ”Atenție, se incearca aceasta mizerie!…

- Beijignul si alte orase din nordul Chinei, au fost lovite, luni, de ceea ce meteorologii estimeaza a fi cea mai violenta furtuna de nisip din ultimii zece ani, potrivit BBC. Furtuna a provocat o crestere fara precedent a poluarii aerului, cu niveluri in unele regiuni de peste 160 de ori mai mari decat…

- Atentie la mastile cu supapa! Acestea nu ar trebui purtate in aceasta perioada pentru ca permit raspandirea coronavirusului. Ministerul Sanatatii avertizeaza ca nu sunt recomandate in pandemie, ci sunt destinate lucratorilor industriali, ca sa nu inspire praf si alte partic-ule.Explicatia este simpla:…

- In perioada 08.02-12.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Atenție! Se va intrerupe curentul electric in mai multe localitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 14.01-22.01.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie Post-ul Atenție! In unele localitați se intrerupe curentul electric! apare prima data in Gazeta Dambovitei .