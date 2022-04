Șeful Bancii Mondiale a anunțat ca urmeaza o hiper-inflație la nivel planetar, iar prețurile vor crește, in medie, cu cel puțin 37%. Razboiul din Ucraina duce nu doar la o criza sociala, din cauza milioanelor de refugiați, ci și la una economica, atat in domeniul carburanților, cat și in cel al cerealelor.

