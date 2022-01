Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am avut o discuție in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel puțin la momentul asta, contravine Directivei privind TVA. O sa putem discuta orice, dar sa ai o reglementare care contravine unei directive, asta inseamna infringement," a declarat Vilceanu.Exista oricand…

- In prezent, cota TVA pentru alimentele de baza in Romania este de 9%. ”Nu am avut o discutie in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel putin la momentul asta, contravine directivei TVA. Putem sa discutam orice (cu Comisia Europeana, n.r.), dar sa ai o reglementare care…

- Rezilierea contractului este sanctiunea cea mai drastica atunci cand o investitie din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu este realizata, dar evident ca nu ne dorim asta, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. El a fost intrebat intr-un…

- Noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, da asigurari ca nu va interveni nicio modificare in proiectele prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența. El anunța ca la inceputul lunii viitoare Romania va primi avansul din granturi in suma de 1, 89 de miliarde…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a atacat partenerii din viitoarea guvernare. Ciolacu a declarat, in Parlament, ca masurile luate de PNL au prabușit nivelul de trai din Romania și a promis ca PSD va veni cu masuri pentru a crește nivelul de trai. “Astazi, Romania se afla intr-un punct critic. E unul…

- PNRR nu va fi modificat iar banii vin in decembrie, spune fostul ministru al Finanțelor și viitor ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. Acesta a declarat la Parlament ca luna viitoare sosește prima tranșa de 3,9 miliarde de euro. Dan Vilceanu a declarat, la finalul audierilor…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca, precizand ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un guvern minoritar și nu are negocieri cu PNL. Ciolacu a fost intrebat despre intalnirea pe care liderii PSD au avut-o, marti seara, la Vila Lac,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca in opinia sa Romania nu va intra intr-o zona de stabilitate cu un guvern minoritar si nu a dorit sa comenteze informatiile neoficiale privind o posibila desemnare a lui Nicolae Ciuca ca premier, din partea PNL si nici daca PSD ar sustine un astfel de Guvern.