Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand va deveni primarul Sectorului 1, dupa respingerea contestației formulate de Partidul Social Democrat, de catre Biroul Electoral Central. Conform canidatei USR, Clotilde Armand, cererea a fost respinsa cu 12 voturi impotriva, și doar 5 voturi pentru renumarare. In favoarea admiterii…

- Clotilde Armand a declarat ca au fost tentative de frauda a voturilor la sectorul 1 si cere anchetarea lui Daniel Tudorache. "Au fost tentative de frauda. Va promit ca nu vom lasa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual sa fie anchetat. Am invins. Vrem sa facem o primarie de sticla, unde…

- Primarul in funcție Dan Tudorache și susținatorii lui au ieșit miercuri in strada pentru a cere renumararea voturilor de la alegerile locale. Potrivit ultimelor date de la Biroul Electoral Central, diferenta dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand si actualul primar,…

- Mai mulți susținatori ai primarului sectorului 1, Dan Tudorache, protesteaza miercuri dimineața in fața Biroului Electoral, cerand renumararea voturilor. Demersul vine in contextul in care candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand, a anunțat, marți noaptea, ca este noul primar ales, cu un avans de peste…

- Scandalul nu se oprește la Sectorul 1, unde Clotilde Armand și-a proclamat victoria marți seara, dupa ce acuzase fraude la vot. Miercuri, zeci de oameni, în frunte cu primarul PSD în exercițiu Daniel Tudorache, s-au strâns în fața Biroului Electoral al Sectorului 1, unde striga…

- Atmosfera tensionata la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde protesteaza cateva zeci de oameni. Ei cer renumararea voturilor, ceea ce solicita și primarul in funcție, Dan Tudorache. Asta dupa ce azi-noapte Clotilde Armand și-a proclamat victoria in alegerile pentru primaria Sectorului 1 din București.…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…