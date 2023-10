Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat luni, intr-un raport, nevinovatia deputatului PSD Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, si a clasat cazul acestuia, el fiind cercetat din anul 2021, dupa autosesizarea institutiei pe baza unor informatii din presa. „Astazi am primit decizia…

- ANI a anuntat, miercuri, ca a descoperit in declaratia de avere a unei judecatoarede la Tribunalul Bucuresti venitui nejustificate de 30 de milioane de lei. De asemenea, in cazul unui politist, au fost descoperite venituri nejustificate de 1,2 milioane de de lei. Comunicatul ANI Agentia Nationala de…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Agenția Naționala de Integritate a anunțat ca a gasit o diferența nejustificata, de peste 30,38 milioane, intre averea dobandita și veniturile realizate de o judecatoare in perioada de exercitare a funcției publice. Este vorba despre Gabriela-Cristina Mazilu, judecatoare…

- Chiar daca PSD este la guvernare, tot UDMR da ora exacta la Regia Naționala a Padurilor (RNP) – Romsilva prin intermediul unui administrator șef care este numai bun de ANI și Parchetul General. Romsilva plagiaza Salrom Ceea ce se intampla la ora actuala cu numirea in fruntea Consiliului de Administrație…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost chemata marți, 29 august, la Parchetul Curții de Apel București pentru audieri in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și incompatibilitate, potrivit G4media.Informația a fost confirmata de edilul Sectorului…

- Clotilde Armand este audiata de procurori in dosarul in care Agenția Naționala de Integritate a acuzat-o de conflict de interese și de incompatibilitate pentru ca s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine și sesizase Parchetul in cazul acesteia. Marcel Ciolacu, atac la Clotilde…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, s-a aflat in conflict de interese si incompatibilitate, fiind sesizat si Parchetul General in legatura cu savarsirea infractiunii de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane.