- Viralul acestui weekend vine de la un artist care ne-a obișnuit cu piese cu versuri profunde, mereu ancorate in evenimentele momentului. Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu da o replica cu ajutorul versurilor celor care refuza sa poarte masca de protecție. „Esti destept si stii ca nu-i nicio pandemie;…

- Ministrul Educației Monica Anisie a explicat, vineri, ce sancțiuni risca elevii care refuza sa poarte masca in timpul orelor de curs. Conform ministrului Anisie, elevii care iși dau jos masca risca sa le fie scazuta nota la purtare. „Nu exista acum sa spunem niște sancțiuni care sa vina in defavoarea…

- Elevii care iși dau masca jos la școala trebuie sa știe ca risca sa li se scada nota la purtare, a spus vineri ministrul Educației, Monica Anisie. Ea a precizat ca exista un statut al elevilor cu obligații și un regulament care include și masuri pentru aceasta perioada. „Daca un copil nu respecta regulile,…

- Orasul New York va impune amenzi persoanelor care refuza sa poarte masca, pe fondul cresterii ratei testelor pozitive pentru noul coronavirus la peste 3% pentru prima data in cateva luni, a anuntat marti primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de Reuters. Autoritatile vor…

- De cate ori n-am intrat in panica la metrou, atunci cand am vazut pe cineva purtand masca de protecție sub nas sau sub barbie? Este dovedit: persoanele care refuza sa poarte o masca de protecție corect sau deloc au tendințe sociopatic. Nu am spus-o noi, ci oamenii de știința polonezi,... The post Oamenii…

- Autoritatile locale indoneziene spera ca aceasta pedeapsa i-ar putea empatiza pe cei care nu vor sa poarte masti si ii va face sa se gandeasca la rolul pe care trebuie sa il aiba in oprirea pandemiei de coronavirus. Trei barbati de varsta de mijloc si cinci minor din districtrul Cerme, in Java de est,…

- Persoanele care refuza sa poarte maști in zonele rurale din Indonezia primesc o pedeapsa noua din partea autoritaților locale – ei trebuie sa sape gropi pentru victimele Covid-19, relateaza CNN.

- Șeful DSU, Raed Arafat a precizat, azi, ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare, la alegerile locale din 27 septembrie. ”Regulile stabilite includ purtarea maștii in secția de vot pentru toți care se afla in interiorul secției, inclusiv votanții. Nimeni…