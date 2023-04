Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Cercel și asta pentru ca Ionuț Cercel iși sarbatorește ziua de nume. Este Sfantul Gheorghe, iar cu ocazia acestei zile speciale, Sabina Cercel, soția cantarețului de manele, i-a facut o urare emoționanta acestuia. Iata ce a postat soția artistului pe rețelele personale…

- Cristi Pulhac se poate considera un barbat implinit! In exclusivitate pentru Xtra Night Show, fostul fotbalist a marturisit care este motivul pentru care el și soția lui au amanat sa devina parinți. Fostul sportiv este un tata fericit.

- Damian Draghici și soția sa, Cristina, au devenit parinți intr-un moment in care nici nu mai sperau. Șansele ca aceasta sa ramana insarcinata erau minime, astfel ca bucuria lor a fost uriașa, primind un baiețel perfect sanatos, pe care l-au numit Andrei.

- Ionuț susține ca soția sa a ajuns de nerecunoscut dupa ce el a plecat in Germania, la munca. Barbatul se teme ca micuții ar putea ajunge la fosta sa partenera, ca urmare a desparții. Pe langa acuzațiile de infidelitate, Ionuț mai spune ca soția sa nu s-a ocupat de copii.

- Intr-o sesiune de intrebari și raspunsuri, Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, a anunțat un plan important pentru dezvoltarea fotbalului juvenil in Romania. Intrebat daca mai planuiește sa investeasca in baze sportive cum este cea de la Coresi, din București, acolo unde a investit 10 milioane de…

- Anul acesta, pe data de 26 februarie, Mihaela Geoana a schimbat prefixul. Soția lui Mircea Geoana a implinit 60 de ani insa a sarbatorit cu fast, alaturi de invitați de seama, seara trecuta. Imaginile de la petrecerea aniversara au fost publicate de Andreea Esca, care nu a lipsit de la fericitul eveniment.

- Dan Șucu are succes in afaceri și, se pare, și la fotbal, cu Rapid București. Insa, din pacate, are probleme in familie, dupa divorț. Și a ajuns intr-o situație in care niciun parinte nu și-ar dori sa ajunga. Dan Șucu a fost casatorit timp de 18 ani cu Camelia și ...