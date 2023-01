Dan Puric, despre starea sufletească a poporului român: „Tineretul de azi este distrus, este dezrădăcinat” „Romania a fost tratata ca o țara de rang inferior tot timpul. Am avut voievozi care au aparat cu prețul vieții și cu demnitate. Acum unde sa-și gaseasca poporul roman demniatea. Iși regasea in regina Maria. Ea mergea printre aia cu febra tifoida. Acum, au maști pe fața. Ce sa vada omul? niște mașini puternice și ca aștia și-au trimis copiii in Dubai?In jur sunt oameni cu depresii majore. Au nevoie de refacere sufleteasca. Nu simțiți o tensiune in aer? Romanul sarbatorește in aceste zile cu tensiune, ca simte ca ceva dubios se pune la cale.La ora actuala noi avem o metastaza in politica. Romania… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

