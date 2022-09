Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a prefațat meciul cu FC Ballkani, din grupa G din Conference League. “Indiferent cu cine joci, vrei sa castigi. Nu cred ca exista in grupe o echipa care nu-si doreste sa castige. Pentru ca n-ai cum sa ajungi in grupe daca n-ai valoare. Nu mai exista echipa mica sau echipa mare, mai ales in grupa noastra, nu cred. Va fi o grupa sper eu echilibrata. Cei de la FC Ballkani sunt luptatori, nu vor ceda niciodata. Aceasta echipa poate fi un fel de surpriza a grupei la ce jucatori au. Maine nu cred ca va fi o surpriza, sansele sunt 50-50%. Maine e posibil orice,…