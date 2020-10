Stiri pe aceeasi tema

- Cine a auzit de gatit? Adi Popa și iubita cumpara mancare la pachet! Bruneta, tratata ca o adevarata regina de celebrul fotbalist! Imagini de senzație cu cei doi ”porumbei”, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro!

- ”Lumea medicala constanțeana este in doliu dupa ce medicul stomatolog Taner Chemal a murit. Doctorul era specialist in implantologie avansata, chirurgie orala, parodontologie și stomatologie digitala. Taner Chemal era nascut in 1971, iar in anul 2015 iși luase doctoratul in implantologie. Dumnezeu…

- Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Tehnicianul de 52 de ani devine cel mai proeminent nume de pe lista tot mai lunga a oamenilor din fotbalul romanesc, care au fost plasati in izolare.

- CFR Cluj a avut un sezon de vis pâna la pauza forțata de pandemia de coronavirus. Trupa din Gruia a ajuns pâna în 16-imile Europa League și domina cu autoritate Liga 1. Totuși, lucrurile au luat o întorsura ciudata dupa reluarea campionatului, iar CFR este în pericol…