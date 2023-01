Stiri pe aceeasi tema

- Fost capitan la U Cluj și internațional de tineret, Raul Ciupe a vorbit in direct la GSP Live despre experiențele lui inedite cu antrenorii proveniți din Generația de Aur: cum ii batea Sabau pe jucatori la testele de viteza, ce era interzis la Dan Petrescu, cum i-a schimbat Hagi percepția despre tot…

- CFR Cluj și Hermannstadt se intalnesc azi, de la 20:00, in ultimul meci al anului din Superliga. Partida conteaza pentru runda #21 și e liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e in direct la TV pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Echipa lui Dan Petrescu are nevoie de o victorie pentru a incheia anul…

- CFR Cluj a inscris aproape jumatate din numarul total de goluri - 15/32 - ca urmare a fazelor fixe și a caștigat 16 puncte exclusiv datorita momentelor statice! CFR a obținut a 4-a victorie consecutiva in Superliga, 2-0 contra Chindiei, dupa doua faze fixe: „cap” din corner Kolinger și penalty transformat…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a intocmit lista indisponibililor pentru meciul de duminica cu CS Mioveni. Situația lui Sergiu Buș il uimește: „Ceva nu e in regula”. Duminica, de la ora 18:00, CFR Cluj va juca la Mioveni cu ultima clasata, iar o victorie i-ar confirma locul pe podium…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu il mira schimbarile de antrenori din Superliga, el precizand ca tehnicienii nu au nicio protectie in Romania. "Nu ma mai mira nimic in fotbalul antrenor. Si zece daca vin tot nu ma mai mira. Daca cel…

- Dan Petrescu a criticat fara menajamente cele doua decizii ale arbitrului Catalin Popa, cel care a dictat doua penaltiuri controversate pentru Rapid in victoria, scor 2-1, bifata in Superliga impotriva campioanei CFR Cluj.

- Florin Raducioiu nu considera ca antrenorul lui Sepsi, Cristiano Bergodi, va fi dat afara, deși are 4 infrangeri consecutive. Ultimul eșec s-a inregistrat in fața Universitații Craiova, scor 0-1. Raducioiu scoate in evidența trofeele obținute de Bergodi pe banca lui Sepsi. Covasnenii au caștigat Cupa…