Dan Petrescu se plânge înaintea returului cu Piunik: „8 zile ei s-au antrenat numai pentru meciul ăsta, în timp ce noi am fost plecaţi” Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat intr-o conferinta de presa, ca dupa parerea sa nu mai exista echipe mici, cu atat mai mult in Liga Campionilor. „Diferenta intre noi si Piunik este ca 8 zile ei s-au antrenat numai pentru meciul asta. In timp ce noi am fost plecati… si de asta imi e cel mai frica, de faptul ca pentru jucatorii care nu au evoluat in Supercupa au trecut 8 zile timp in care nu ne-am antrenat deloc impreuna. Adversarii au venit de doua zile la Cluj cu charter-ul, stau la un hotel foarte bun din Cluj. Au luat 41 de camere single… Sunt foarte bine pregatiti din toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

