- Marius Șumudica se afla într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei de antrenor, tehnicianul român reușind o noua victorie cu Gaziantep (lider provizoriu în Turcia). La finalul meciului cu Ankaragucu (câștigat cu 2-0 și în care Alexandru Maxim a avut un…

- Marius Șumudica (49 de ani) e dezamagit de faptul ca Dan Petrescu (53 de ani) nu l-a sunat inainte de a accepta oferta de la Kayserispor. Clasamentul din prima liga a Turciei Conform tuturor informațiilor, Marius Șumudica se va infrunta cu Dan Petrescu in prima liga din Turcia. Antrenorul lui Gaziantep…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, s-a impus pe teren propriu, 3-1 cu Alanyaspor, locul 2 in Turcia, și a incheiat un an 2020 fantastic. Victoria cu Alanyaspor, in ultimul meci din acest an, a incheiat un an fantastic pentru Gaziantep. Sub comanda lui Șumudica, turcii au inregistrat a patra victorie…

- Mijlocasul Alexandru Maxim a marcat doua goluri in meciul castigat cu 4-0 de Gaziantep FK, echipa antrenata de Marius Sumudica, pe terenul lui Kasimpasa, miercuri, in etapa a 14-a a campionatului de fotbal al Turciei. Maxim a deschis scorul in minutul 9, din penalty, apoi a punctat in min. 25. Celelalte…

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica, primește vizita lui Fenerbahce, astazi, de la ora 18:00, in runda cu numarul 13 a primei ligi din Turcia. Partida nu e transmisa la TV in Romania, dar poate fi urmarita in format liveSCORE, cu cele mai importante faze, pe GSP.ro. ...

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a ironizat un antrenor - fara sa-i dea numele - in stilu-i caracteristic. „Hai sa va dau una acum cu sare și piper. Exista un antrenor in Romania care, daca mananca pește, mananca și staff-ul lui pește. Daca se roaga și pupa icoana, imediat sunt…

- Marius Sumudica, antrenorul la Gaziantep, in Turcia, i-a multumit lui Gigi Becali, cel care a avut grija ca cei dragi sa treaca cu bine peste aceste probleme. TRATAMENT-MINUNE! Cum si-a vindecat Gigi Becali familia de COVID-19. "I-am dat medicamentul si gata!" "Vreau sa scot un singur…

- Gaziantep, formație antrenata de Marius Șumudica, a invins-o pe Beșiktaș, scor 3-1, in runda cu numarul 8 a Superligii din Turcia. Marius Șumudica i-a trimis din primul minut pe internaționalii Alexandru Maxim și Alin Toșca. Prima reușita a lui Gaziantep a venit in minutul 44 și a fost semnata de starul…