Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a obținut o victorie importanta in deplasarea de la Sfantu Gheorghe, in partida care a deschis penultima etapa din acest sezon. Formația antrenata de Dan Petrescu și-a consolidat ultimul loc pe podium și este tot mai aproape de o calificare in Conference League.

- Sepsi - CFR Cluj » Dan Petrescu a rabufnit in minutul 54, cand VAR-ul a anulat reușita de 2-1 a lui Nana Boateng. In prima repriza de la Sfantu Gheorghe, tehnologia arbitrajului video a confirmat golul lui Petrila. Iulian Dima, aflat in camera VAR, a analizat daca in prealabil Cvek nu a comis cumva…

- Ioan Ovidiu Sabau a facut o declaratie surprinzatoare dupa ce echipa lui s-a calificat in finala Cupei Romaniei. U Cluj a invins UTA Arad cu 1-0 si va juca finala Cupei Romaniei cu Sepsi. Nelutu Sabau a precizat ca se gandeste la meciul cu FC Voluntari, de lunea viitoare. Ioan Ovidiu Sabau, declaratie…

- Cristian Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, susține ca Ciprian Deac (37) nu va mai juca in acest sezon, dupa accidentarea la umar suferita in victoria cu Sepsi OSK, scor 2-1. Sambata seara, CFR Cluj a obținut 3 puncte din duelul cu Sepsi OSK, dar a pierdut un om important. In minutul 80 al…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata seara, dupa meciul cu Sepsi, scor 2-1, ca formatia sa ar fi trebuit sa beneficieze de trei penaltiuri, potrivit news.ro.El a mai spus ca se roaga pentru ca jucatorii care s-au accidentat, Birligea si Deac, sa nu aiba ceva grav. Fii…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și CFR Cluj au remizat 2-2 (1-2), in ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga, rezultat in urma caruia CFR rateaza preluarea primei poziții in clasament, iar Sepsi OSK nu reușește sa-și asigure matematic prezența in play-off.

- Invinsa cu 1-0 la Roma, CFR Cluj viseaza frumos inaintea returului cu Lazio, din 16-imile Conference League. In aceasta seara, de la ora 19:45, echipa lui Dan Petrescu spera sa intoarca rezultatul pe propriul stadion, iar atmosfera se anunța electrizanta. Toate biletele pentru duelul cu italienii au…

- CFR Cluj a trecut fara mari emoții de FC Argeș (3-1) in cadrul etapei cu numarul 26 din SuperLiga, iar Dan Petrescu a vorbit puțin despre jocul cu piteștenii, dar și despre returul cu Lazio din Conference League.