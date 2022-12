Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inainte de meciul cu Hermannstadt din Liga 1 (miercuri, ora 19:00). Hermannstadt - CFR Cluj, restanța din etapa #6 din Superliga, se joaca miercuri de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat…

- Rapid - CFR Cluj, derby-ul etapei a 16-a din campionatul Romaniei, este programat, duminica, 30 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Giulesti”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- FCSB. Patru jucatori din lotul lui Dica pot rata derby-ul cu Rapid daca vor lua „galben” in meciul cu U Cluj U Cluj - FCSB se joaca duminica, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Fara șanse sa mai prinda primavara europeana dupa…

- Rachid Bouhenna (31 de ani), fundașul central de la FCSB, a fost criticat de Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi. Sepsi - FCSB se joaca azi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1 Stoperul algerian, numit „bezmetic” de…

- U Cluj joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:00, in etapa #15 din Liga 1, live pe GSP.ro. Cele doua au remizat joi in Cupa, 1-1. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! U Cluj - CFR Cluj, live de la ora 21:00 Click AICI pentru…

- UTA - CFR Cluj, meciul care incheie etapa a 13-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 10 octombrie, de la ora 20:30, pe Stadionul „Francisc von Neuman” din Arad, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Nelu Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, spune ca Alin Minteuan (45 de ani) ar sta pe banca „feroviarilor” in eventualitatea in care Dan Petrescu (54 de ani) parasește echipa campioana. Astazi, de la 20:30, CFR Cluj o infrunta in deplasare pe FC Argeș. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Dan Petrescu (54 de ani) considera nedrept tratamentul de care are parte Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul lui FC Argeș. FC Argeș - CFR Cluj, ultimul meci al etapei cu numarul 11 din Liga 1, este programat luni, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport…